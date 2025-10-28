Юные актеры из Башкирии выступят на инклюзивном фестивале в Северной Осетии

Юные актеры Башкортостана готовятся к международному инклюзивному фестивалю национальных культур. Он пройдет в Северной Осетии. Ребята покажут на сцене спектакль по рассказу Эрика-Эммануэля Шмидта «Оскар и Розовая Дама».

Перед поездкой актеры дебютировали с постановкой на родной сцене. Это спектакль о маленьком мальчике, который узнал, что ему осталось жить всего 12 дней. Каждый из них волшебная Розовая Дама превратила в десятилетие полноценной жизни. История о том, как дружба и вера творят чудеса.