В Башкирию в ближайшие дни вернутся дожди

Сегодня, 28 октября, в некоторых районах республики возможен небольшой дождь, по западу ночью до умеренного. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Ночью температура воздуха составит от +2 до +7°С, местами столбик термометра может опуститься до -3°С. Днем ожидается в пределах +7, +12°С.