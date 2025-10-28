В Башкирию в ближайшие дни вернутся дожди

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на 28 и 29 октября.
Сегодня, 28 октября, в некоторых районах республики возможен небольшой дождь, по западу ночью до умеренного. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Ночью температура воздуха составит от +2 до +7°С, местами столбик термометра может опуститься до -3°С. Днем ожидается в пределах +7, +12°С.
В среду, 29 октября, также прогнозируются небольшие дожди. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха останется на том же уровне, как и в предыдущий день.