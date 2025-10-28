В Уфе выясняют причины пожара в пансионате РКБ им. Куватова

Прокуратура Башкирии ведёт расследование по факту пожара в пансионате в РКБ им. Куватова в Уфе.

Напомним, 27 октября поздно вечером было обнаружено задымление в пансионате. Пациентов и сотрудников экстренно эвакуировали. В общей сложности из зоны воздействия опасных факторов вывели 63 человека. Площадь пожара составила 18 кв.м. Тушением занимались 37 спасателей и 17 единиц техники. Пострадавших и погибших нет.

Правоохранители установят причины и обстоятельства инцидента, а также проверят соблюдение требований правил пожарной безопасности.