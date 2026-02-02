В Уфе огнеборцы спасли 15 человек при пожаре в многоэтажке

Вчера днем, 1 февраля, в Демском районе Уфы произошел пожар в многоквартирном доме на улице Магистральной. Возгорание началось в электрощитовой на 9 этаже первого подъезда.

Едкий дым быстро заполнил коридор, заблокировав пути эвакуации для жильцов. Пожарные МЧС России немедленно приступили к спасательным работам. Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам были эвакуированы 15 человек, среди которых 6 детей. Погибших и пострадавших нет.

Возгорание было оперативно ликвидировано, площадь пожара составила 0,3 кв.м.

В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС России, который устанавливает точные причины происшествия.