Жителю Башкирии дали 7 лет колонии за убийство сожительницы

По данным прокуратуры республики, в июне этого года между мужчиной и его сожительницей произошла ссора на почве ревности. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он схватил кухонный нож и нанес женщине удар в бедро. Лезвие повредило артерию, что привело к обильной кровопотере. Женщина скончалась на месте происшествия.