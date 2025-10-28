Жителю Башкирии дали 7 лет колонии за убийство сожительницы

Иглинский межрайонный суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.
По данным прокуратуры республики, в июне этого года между мужчиной и его сожительницей произошла ссора на почве ревности. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он схватил кухонный нож и нанес женщине удар в бедро. Лезвие повредило артерию, что привело к обильной кровопотере. Женщина скончалась на месте происшествия.
Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.