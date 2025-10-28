В Башкирии экс-инспектора колонии посадили на 11 лет

Мелеузовский районный суд вынес приговор бывшему младшему инспектору группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №7. Его признали виновным по целому ряду статей: три эпизода превышения должностных полномочий, два — получения взяток, а также мелкое взяточничество и покушение на сбыт наркотиков.

По данным следствия, на протяжении 2023 года экс-инспектор систематически получал взятки от осужденных. За общую сумму более 110 тысяч рублей он проносил для них в колонию мобильные телефоны, аксессуары, продукты питания и другие запрещенные предметы.

Преступную деятельность сотрудника ФСИН пресекли, когда он пытался пронести на территорию колонии наркотики. Задержанием занимались сотрудники отдела собственной безопасности.

В качестве наказания суд назначил прапорщику 11 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, его оштрафовали на 1 млн рублей с конфискацией суммы в 105 900 рублей, полученной преступным путем. Дополнительно инспектора лишили звания и запретили занимать должности в правоохранительных органах в течение 2 лет и 6 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.