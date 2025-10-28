Театр кукол в Уфе представит премьеру «Руслан и Людмила»

31 октября и 1 ноября в Башкирском государственном театре кукол представят премьеру «Руслан и Людмила» по мотивам произведений Александра Сергеевича Пушкина.
Постановочная группа деликатно переосмысливает классический текст, сохраняя главное послание: настоящая любовь способна преодолеть любые преграды и восторжествовать над злом. Подготовка идет масштабная. Зрителей ждет современный мюзикл с выразительной пластикой, игрой света и музыкой.
По эскизам, выполненными художниками театра, сшили куклы и костюмы. Изготовили множество бутафорских предметов. Остается доделать отдельные элементы и детали для нарядов, проверить качество анимации и 3D-эффектов. В работе задействована большая постановочная команда: сценограф, композитор, хореограф, педагог по вокалу, художник по свету, сотрудники студии креативных индустрий.