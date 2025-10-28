Доброволец СВО из Башкирии сбил «Бабу Ягу»

Башкирский добровольческий отряд «Ватан», отправившийся в зону специальной военной операции весной прошлого года, продолжает выполнять боевые задачи. В его составе служат как опытные бойцы, так и новички, знающие о военном деле только по службе в армии.

Среди добровольцев — артиллерист Владимир из села Новопетровского Зианчуринского района, получивший позывной «Емеля». Несмотря на службу в армии в 2002-2004 годах, попав на линию соприкосновения, он столкнулся с суровой реальностью войны, где жизнь проходит под непрерывные взрывы.

Но освоился быстро, надо – значит надо. Дома меня ждет семья, я многодетный отец, пятеро родных детей, и еще с нами дети сестры живут, их трое, с сестрой случилось несчастье. позывной «Емеля»

За чуть более полугода боев «Емеля» был награжден медалью «За сбитие «Бабы Яги»» — так российские военные называют тяжелые вражеские дроны-гексакоптеры, переоборудованные ВСУ для сброса боеприпасов. Как пишут в издании «Зианчуринские зори», сбить такую цель — сложная задача. Беспилотник, способный нести до четырех мин, обнаруживается на расстоянии до 6 км. Для его уничтожения расчет применяет прожектора для ослепления, после чего открывает огонь. Из-за устойчивости дрона к средствам РЭБ «Бабу Ягу» часто приходится сбивать вручную.

Несмотря на все опасности, бойцы находят в себе силы для поддержания распорядка. Утро у них начинается с зарядки, а каждый день они стараются найти возможность связаться с родными. Участника СВО Владимира дома ждут супруга и дети. Его возвращения живым и невредимым со скорой Победой также ждут учителя, учащиеся и жители родного села.

