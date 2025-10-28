В Башкирии изъяли 12 поддельных образцов молочной продукции

В республике с начала года выявили более 10 фальсификатов молочной продукции, в том числе сливочного масла. Исследования проводили специалисты Башкирской испытательной лаборатории. По словам экспертов, недобросовестные производители не указывают в маркировке наличие растительных жиров и тем самым нарушают законодательство и вводят потребителей в заблуждение. На что следует обратить внимание при покупке и куда обращаться, подробнее далее.

Кашу маслом не испортишь — гласит старинная русская пословица. Однако сегодня с этим высказыванием можно и поспорить. Всё чаще на прилавках магазинов вместо качественной молочной продукции встречаются фальсификаты. Чтобы не нарваться на подделку, Ильмира Асадулина отдает предпочтение деревенским товарам, в том числе и сливочному маслу.

Согласно ГОСТу, настоящее масло должно содержать только сливки или цельное молоко. Растительные жиры и другие добавки недопустимы. Как утверждают эксперты, такой натуральный продукт очень полезен. Он богат витаминами, фосфолипидами и полиненасыщенными жирными кислотами. А вот какое масло качественнее, фермерское или магазинное, — вопрос спорный. Является ли масло правильным, с точностью можно сказать только после ряда исследований. В республике их проводят в Башкирской испытательной лаборатории.

После добавления всех необходимых веществ масло отправляется сначала в центрифугу, а затем в так называемый газовый хроматограф. С его помощью смесь разделяют на отдельные компоненты с последующим определением состава и концентрации. Всего с начала года в лабораторию поступили 187 проб молочной продукции, 12 из которых оказались фальсификатом.

Ознакомиться со списком фальшивой продукции можно на сайте Россельхознадзора после предварительной регистрации. А вот пользоваться советами по выявлению фальсификата в домашних условиях не стоит, говорят эксперты. Ведь точного результата такие «лайфхаки» дать не могут.