Мэр Уфы дал старт подготовке к Новому году

Глава городской администрации Ратмир Мавлиев провел совещание, на котором объявил о начале работ по праздничному оформлению Уфы к предстоящим новогодним торжествам.
Мэр подчеркнул, что слаженность действий административного ресурса напрямую повлияет на общее настроение горожан и гостей столицы.
Он призвал глав крупных предприятий внести свой вклад в создание праздничной атмосферы, оформив прилегающие к их офисам и производствам территории.
Ратмир Мавлиев напомнил, что наступающий 2026 год по восточному календарю пройдет под знаком Лошади, что может стать основной темой для декоративного оформления.
Фото: администрация Уфы.