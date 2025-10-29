Мэр Уфы дал старт подготовке к Новому году

Глава городской администрации Ратмир Мавлиев провел совещание, на котором объявил о начале работ по праздничному оформлению Уфы к предстоящим новогодним торжествам.

Мэр подчеркнул, что слаженность действий административного ресурса напрямую повлияет на общее настроение горожан и гостей столицы.

Коммунальный блок готовится. Ваша задача – работать с предпринимателями, чтобы у каждого здания были ёлки и другие элементы праздника. Это не стоит больших денег, но в целом от того, как мы все участвуем, зависит общее настроение в городе.

Ратмир Мавлиев, глава Администрации ГО г.Уфы

Он призвал глав крупных предприятий внести свой вклад в создание праздничной атмосферы, оформив прилегающие к их офисам и производствам территории.

Ратмир Мавлиев напомнил, что наступающий 2026 год по восточному календарю пройдет под знаком Лошади, что может стать основной темой для декоративного оформления.

