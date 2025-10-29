Мэр Уфы дал старт подготовке к Новому году

Коммунальный блок готовится. Ваша задача – работать с предпринимателями, чтобы у каждого здания были ёлки и другие элементы праздника. Это не стоит больших денег, но в целом от того, как мы все участвуем, зависит общее настроение в городе.

Ратмир Мавлиев, глава Администрации ГО г.Уфы