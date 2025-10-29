В Дюртюлинском районе провели капремонт участковой больницы

После капитального ремонта открылась участковая больница в селе Ангасяк Дюртюлинского района. Обновленное по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» учреждение оснащено современным оборудованием, которое позволит врачам проводить точную диагностику и эффективное лечение широкого спектра заболеваний.

Там же создали уютные зоны отдыха, удобные кабинеты приема и оборудованные рабочие места для персонала. Медпомощь в больнице будут получать жители близлежащих сел и деревень – порядка 2,5 тыс. человек, из которых почти 500 – дети.