В Башкирии врачи получили выплаты за переработки через прокуратуру

В Дуванском районе работники скорой помощи получили выплаты за переработки только через прокуратуру. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В Месягутовской ЦРБ не хватает кадров для полноценного укомплектования фельдшерских бригад. Уже работающим врачам приходится брать на себя дополнительную нагрузку. Однако за сверхурочную работу врачам не платили. Общая сумма долга перед сотрудниками превысила 40 тысяч рублей.
Главного врача медучреждения оштрафовали на 10 тысяч рублей, а руководителю больницы вынесли представление с требованием исправить нарушения. На сегодняшний день все долги перед фельдшерами полностью выплачены.