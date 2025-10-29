В Башкирии врачи получили выплаты за переработки через прокуратуру

В Дуванском районе работники скорой помощи получили выплаты за переработки только через прокуратуру. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В Месягутовской ЦРБ не хватает кадров для полноценного укомплектования фельдшерских бригад. Уже работающим врачам приходится брать на себя дополнительную нагрузку. Однако за сверхурочную работу врачам не платили. Общая сумма долга перед сотрудниками превысила 40 тысяч рублей.