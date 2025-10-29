Радий Хабиров рассказал о проекте #МУЗЫКАВМЕСТЕ

Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья» презентовал первый выпуск. Об этом в своих соцсетях рассказал Глава Башкортостана. Музыкальное путешествие по самым красивым и вдохновляющим уголкам округа началось с исполнения легендарной песни «Течет река Волга».

Съемки проходили в 14 регионах ПФО, в том числе и в нашей республике. Всего в проекте участвовали более 400 солистов и творческих коллективов. Среди них и двое молодых ребят из Уфы – кураист Арслан Умурзаков и гитарист Тимур Акчурин. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя Президента России в ПФО и проекта «ДНК России».