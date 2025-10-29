В Уфе отметили 130-летие со дня рождения Газиза Альмухаметова

В Уфе отметили 130-летие со дня рождения выдающегося певца и композитора Газиза Альмухаметова. Мероприятие прошло в Мемориальном доме-музее Мажита Гафури. Великий писатель долгое время был соратником музыканта. Именно здесь они работали над созданием знаменитой оперы «Труженик» по одноименной поэме Гафури.

Газиз Альмухаметов был одной из ключевых фигур, заложивших основы профессионального музыкального творчества Башкортостана. Помимо своей творческой деятельности, он активно участвовал в развитии национальной музыкальной школы, воспитывая целую плеяду талантов, ставших гордостью отечественного искусства. А еще он первым из певцов удостоился звания «Народный артист Башкирской АССР».