В Башкирии за 5 лет создали 110 школьных стоматологических кабинетов

110 современных школьных стоматологических кабинетов создали в Башкортостане в рамках модуля «Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай». Так, за последние пять лет оформленные в едином дизайнерском стиле и оснащенные новейшим оборудованием кабинеты появились в разных уголках республики.

Светлое и просторное помещение, современное оборудование и красочное оформление интерьера. В такой кабинет стоматолога не то чтобы приятно, но уже и не так страшно войти, признаются школьники.

Свой стоматологический кабинет у школы номер два села Толбазы Аургазинского района появился в 2023-м году. Его открыли в рамках модуля «Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай». Помещение оснастили всем необходимым. Современная стоматологическая установка, сухожаровой шкаф, автоклав для стерилизации — и это еще не полный список оборудования.

Профилактические осмотры и лечение несложного кариеса — это то, для чего в первую очередь создаются подобные стоматологические кабинеты. Ещё один из них в 2020 открыли в Толбазинском лицее. Всего в двух учебных заведениях в этом учебном году предстоит провести 1800 профилактических осмотров. И это не считая школьников из других деревень и сёл района. Сюда же прикреплены преподаватели.

Благодаря такой профилактике, говорят врачи, сейчас наблюдается положительная динамика. Юных пациентов с осложнёнными формами кариеса становится с каждым годом всё меньше. О развитии школьной медицины и реновации стоматологических кабинетов общеобразовательных организаций на этой неделе говорили и на оперативном совещании Правительства республики.