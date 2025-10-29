В Уфе в лицее-интернате обучают азам пилотирования БПЛА

В Республиканском инженерном лицее-интернате обучают азам пилотирования на дронах по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». Такими кабинетами оснащены двадцать школ в Башкортостане. Кроме того, учащимся дают знания в области робототехники.

Около трёх секунд. Именно столько составляет полёт ракеты, сделанной из пластиковых бутылок и пенопласта. В качестве топлива — обычная вода. Такие испытания регулярно проводят учащиеся инженерного лицея. Самое сложное — это, конечно же, сборка. Прежде чем соединить детали, семиклассники внимательно работают с чертежами.

Такие уроки помогают развивать у школьников инженерное мышление. А ещё — изучать основы реактивного движения, физику и конструирование. Ученикам поэтому скучать некогда. В соседних классах педагоги ведут уроки по совершенно новому направлению. Это управлять дронами.

Ребятам необходимо отработать разные элементы пилотирования на трассе RaceGow. Главное — не задеть препятствий и в кратчайшее время выполнить задание. По словам педагогов, учащиеся летают ничуть не хуже участников межрегиональных турниров.

Кабинеты, где обучают управлению БПЛА, появились по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». Юноши участвовали во всероссийских соревнованиях. Прежде чем стать операторами воздушных машин, школьникам нужно в обязательном порядке пройти обучение на симуляторе. Учебное заведение планирует впервые в Башкортостане провести чемпионат по подводной робототехнике.

Есть здесь и робот-теннисист. В инженерном лицее-интернате практикуют гендерное обучение. Мальчики учатся раздельно от девочек. В учреждении — более шестисот воспитанников не только со всей республики, но и из соседних регионов.

Башкортостан в лидерах по стране по оснащённости школ современным оборудованием. Эту работу лично контролирует Радий Хабиров. За последние три года в регион привлекли порядка десяти миллиардов рублей по программе модернизации учреждений образования.

И эта программа до 2030 года есть, и для нас это уникальный шанс действительно привести в порядок школы, старые, обветшалые. Каждый год у нас рост количества ЕГЭ-стобалльников, каждый год наши ребята завоёвывают на международных олимпиадах. Это важнейший показатель высокого качества. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан