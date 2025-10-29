Врачи помогли девочке из Башкирии после сильного пожара

10-летняя жительница Абзелиловского района вернулась домой после реабилитации в Екатеринбурге. Из-за тяжёлой болезни и ожогов Нурзиля Исламгулова больше года не могла ходить. Сейчас девочка встала на ноги. В Центре реабилитации специалисты занимались с ней каждый день — помогли вернуть координацию, укрепить мышцы и улучшить их работу.

Год назад Нурзиля даже и не думала, что сможет пошевелить хотя бы пальчиком. В марте прошлого года девочка пережила страшную трагедию — пожар в доме. В огне она оказалась с сёстрами и мамой. Отец в момент происшествия находился на рабочей вахте, но, узнав о случившемся, сразу же вернулся домой.

Около девяти часов позвонили, сказали, что дом горит. Я сразу домой поехал. В три часа ночи доехал до дома, но уже от дома там ничего не осталось, только фундамент. А семья была уже в реанимации. Поехал туда, меня впустили. Все меня видели, а у Нурзили был ожог глазных яблочек. Она не видела. Юлдаш Исламгулов, папа Нурзили Исламгуловой

По данным следствия, причиной возгорания стало повреждение газового котла. После сильного хлопка женщина с детьми попыталась выбраться из дома, однако огонь распространился слишком быстро. Но Нурзиля не побоялась и помогла маме спасти сестрёнок и вошла в горящий дом.

Как рассказывает мама девочки, рубцы на руках и ногах значительно ограничивали движения. Она растёт, а шрамы стягивают кожу, мешая нормально двигаться. Учёба, домашние дела и даже простые игры с друзьями давались с огромным трудом. К счастью, семья не осталась одна в беде. После пожара соседи помогли собрать средства на новое жильё. Не остались в стороне и представители бизнеса. ООО «Салаватское» также решило поддержать семью. Директор компании принял решение взять на себя расходы на лечение девочки и направили Нурзилю в Екатеринбургский центр реабилитации.

Когда мы сюда первый раз приехали, получается, я её на руках занёс сюда. И первый день, когда попробовали на ноги поставить, у неё получилось, и она заплакала сразу от радости. Со следующего дня уже начали заниматься гимнастикой. Но вот сейчас, зато, сама уже ходит, результат есть хороший. Юлдаш Исламгулов, папа Нурзили Исламгуловой

Сейчас, благодаря занятиям на специальных тренажёрах и работе специалистов, у малышки восстановилась координация, повысился мышечный тонус. Лучше стало и эмоциональное состояние: девочка с папой посетили цирк, и новые эмоции положительно сказались на общем состоянии здоровья.

Бегает, прыгает, в классики играет, она ползает по шведской стенке, выполняет самые разные упражнения, проходит полосу препятствий, прям как в армии, она с удовольствием её проходит. Занимается эрготерапией, подбадривает тут всех, она наша любимица вообще отделения. Ей исполнилось вот 10 лет на днях. Ирина Волкова, главный врач, врач-невролог центра реабилитации