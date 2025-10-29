Врачи помогли девочке из Башкирии после сильного пожара

10-летняя жительница Абзелиловского района вернулась домой после реабилитации в Екатеринбурге. Из-за тяжёлой болезни и ожогов Нурзиля Исламгулова больше года не могла ходить. Сейчас девочка встала на ноги. В Центре реабилитации специалисты занимались с ней каждый день — помогли вернуть координацию, укрепить мышцы и улучшить их работу.
Год назад Нурзиля даже и не думала, что сможет пошевелить хотя бы пальчиком. В марте прошлого года девочка пережила страшную трагедию — пожар в доме. В огне она оказалась с сёстрами и мамой. Отец в момент происшествия находился на рабочей вахте, но, узнав о случившемся, сразу же вернулся домой.
По данным следствия, причиной возгорания стало повреждение газового котла. После сильного хлопка женщина с детьми попыталась выбраться из дома, однако огонь распространился слишком быстро. Но Нурзиля не побоялась и помогла маме спасти сестрёнок и вошла в горящий дом.
Как рассказывает мама девочки, рубцы на руках и ногах значительно ограничивали движения. Она растёт, а шрамы стягивают кожу, мешая нормально двигаться. Учёба, домашние дела и даже простые игры с друзьями давались с огромным трудом. К счастью, семья не осталась одна в беде. После пожара соседи помогли собрать средства на новое жильё. Не остались в стороне и представители бизнеса. ООО «Салаватское» также решило поддержать семью. Директор компании принял решение взять на себя расходы на лечение девочки и направили Нурзилю в Екатеринбургский центр реабилитации.
Сейчас, благодаря занятиям на специальных тренажёрах и работе специалистов, у малышки восстановилась координация, повысился мышечный тонус. Лучше стало и эмоциональное состояние: девочка с папой посетили цирк, и новые эмоции положительно сказались на общем состоянии здоровья.
И вот, наконец, девочка вместе с папой уже вернулась домой к маме и сестрёнкам. Лечение для Нурзили Исламгуловой принесло свои плоды. Но малышке ещё предстоит пройти путь восстановления. Поддержка родных, близких и помощь со стороны неравнодушных позволит ей поверить в свои силы.