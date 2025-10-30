Военнослужащая из Башкирии спасла сослуживцев во время атаки БПЛА

Жительница Башкирии Алена Саркисян, служащая по контракту в зоне СВО, спасла сослуживцев во время атаки беспилотников. В звании младшего сержанта она командует отделением медицинского взвода в одной из частей Минобороны России.

Как сообщает «Башинформ», в июне этого года, оказывая помощь бойцам, оказавшимся под ударом дронов противника, Алёна Саркисян получила ранение, но смогла эвакуировать и спасти военнослужащих.

За мужество и самоотверженность при исполнении долга она награждена медалями «За воинскую доблесть» II степени, «Участнику специальной военной операции» и медалью генерала Шаймуратова. Также военнослужащая представлена к другим государственным наградам.