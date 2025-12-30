В Башкирии из горящего дома спасли троих детей

В Чекмагуше произошёл крупный пожар. Об этом рассказали в МЧС.

Огнём охватило частный дом по улице Октябрьской. По предварительной информации, хозяйка дома вышла в магазин и оставила трёх детей в одиночестве. В отсутствии женщины начался пожар. На помощь семье пришли соседи. Они вытащили из горящего помещения двух детей. Вернувшаяся мать спасла третьего ребёнка сама.