В Башкирии из горящего дома спасли троих детей

В Чекмагуше произошёл крупный пожар. Об этом рассказали в МЧС.
Огнём охватило частный дом по улице Октябрьской. По предварительной информации, хозяйка дома вышла в магазин и оставила трёх детей в одиночестве. В отсутствии женщины начался пожар. На помощь семье пришли соседи. Они вытащили из горящего помещения двух детей. Вернувшаяся мать спасла третьего ребёнка сама.
Детей доставили в Чекмагушевскую ЦРБ. На место происшествия работают экстренные службы, а семье оказывается психологическая помощь.
Фото: МЧС по РБ.