В Башкирии из горящего дома спасли троих детей

В Чекмагуше произошёл крупный пожар. Об этом рассказали в МЧС.

Фото №1 - В Башкирии из горящего дома спасли троих детей

Огнём охватило частный дом по улице Октябрьской. По предварительной информации, хозяйка дома вышла в магазин и оставила трёх детей в одиночестве. В отсутствии женщины начался пожар. На помощь семье пришли соседи. Они вытащили из горящего помещения двух детей. Вернувшаяся мать спасла третьего ребёнка сама.

Детей доставили в Чекмагушевскую ЦРБ. На место происшествия работают экстренные службы, а семье оказывается психологическая помощь.

Фото: МЧС по РБ. 

Волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии