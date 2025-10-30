В БАГСУ 150 человек получили дипломы о профпереподготовке

В Башкирской академии государственной службы и управления при главе республики состоялось вручение дипломов о профессиональной переподготовке. 150 человек освоили программу «Специалист по работе с информационными ресурсами и нейросетями».

Это новое направление было реализовано в рамках национальной программы «Кадры». Несмотря на то, что обучение проходило в очном формате по сокращённой программе, преподаватели академии отмечают, что его качество не пострадало. Все лекции и практические занятия были проведены в полном объёме.