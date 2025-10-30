Глава Башкирии принял участие в 26-м заседании Госсобрания

Новые обязанности для частных клиник, День многодетной семьи в Башкортостане и запрет на удаление религиозных символов. Депутаты башкирского парламента провели 26-е заседание Государственного Собрания республики. В нем принял участие и Глава Башкортостана. Об основных изменениях в законодательстве – в нашем сюжете.

Заседание началось с правительственного часа по теме развития среднего профессионального образования в республике. Всего в повестку было включено 40 вопросов. Большинство из них связаны с проектами республиканских законов. Так, один из них вносит изменения в закон о свободе совести и вероисповедания – он запрещает удаление религиозных символов с культовых зданий.

На частные клиники могут возложить обязанность при оказании помощи руководствоваться клиническими рекомендациями Минздрава. У пациентов будет право на выбор лиц, которым можно доверить информацию о состоянии здоровья.

Многоквартирные дома, которые так и не были сданы официально в эксплуатацию, но заселены, включат в республиканскую программу капитального ремонта. Без статуса жилые здания оказываются, к примеру, в случае банкротства застройщика.

С инициативой в Государственную Думу Госсобрание будет выходить с предложением внести изменения в федеральный закон. Оно связано с отменой решения дарения имущества. Ситуация часто вызывает споры.