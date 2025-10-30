В Башкирии продолжается развитие программы «Молочная кухня»

Насущные вопросы и не только. На прямую линию с Главой Башкортостана ежегодно приходят вопросы от жителей республики на разные темы. Для этого работают чат-боты в Телеграме, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и национальном мессенджере «Макс». Существует и специальный раздел на сайте Главы Башкортостана и сервис «Госуслуги. Решаем вместе». До 10 ноября можно отправить как текстовый запрос, так и видеообращение. Так, в 2024 году Радию Хабирову поступил вопрос о социальном проекте «Молочная кухня», который уже более 6 лет реализуется в регионе.

Молоко, йогурт и творог. Многодетная мама Татьяна Романова дважды в неделю приходит за молочкой, которую так любит двухлетняя дочь. Нравится и старшим детям. Всего их четверо. Поэтому социальная помощь для этой семьи, как и для многих других, — хорошее подспорье.

В пункте раздачи молочную кухню бесплатно получают порядка 250 нуждающихся — это малоимущие семьи, дети участников спецоперации и те, кто находится под опекой. Также продовольственная помощь положена малышам до 3-х лет и беременным мамам.

Социальная программа «Молочная кухня» инициирована главой Башкортостана Радием Хабировым. Почти 7 лет проект активно поддерживался и развивался. За это время бесплатным молочным питанием обеспечено более 100 тыс. человек. 7 производственных площадок открыты в разных концах республики.

Мы несколько лет назад с обычной муниципальной инициативы в Уфе создали региональную сеть, мы построили несколько заводов. По сути, стали крупным промышленным предприятием в сельском хозяйстве. Значит, мы это сделали, сделали сеть распространения, наладили работу не только по выпуску для детей, но и для продаж взрослым. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Вопросы по ассортименту «Молочной кухни» поступили к главе и во время одной из прямых линий. И в 2025 году появилось немало новинок. Курс держат на продукцию семейного формата. И спрос на неё растет с каждым днем.