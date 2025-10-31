В Башкирии может появиться первый в России завод анилина

В Стерлитамакском районе планируют построить первый в России комплекс по изготовлению анилина. Это базовый химический продукт, который широко используют для производства присадок к бензинам, строительных материалов, полиуретанов, авторезины, гербицидов, упаковки, красителей и лекарственных препаратов.

В селе Зубово Уфимского района планируется строительство многофункционального комплекса. А в Давлеканово в скором времени должна появиться автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. Еще один проект, который хотят реализовать в республике, – завод по производству медицинских расходных материалов в Уфе. Одна из компаний уже начала его возведение. Общий объём инвестиций составит 250 млн рублей.