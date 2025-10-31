Матери-героине, пострадавшей в ДТП при доставке гумпомощи, сделали операцию

Мать 30 детей из Благовещенска, которая попала в аварию в Саратовской области, прооперировали. Ирина Вервельская везла вещи и продукты для бойцов на СВО. По дороге ГАЗель врезалась в фуру, женщину зажало в салоне, пострадавшую вытаскивали спасатели.

Мать-героиню увезли в Балаковскую больницу, потом – в 22-ю уфимскую. Там женщине провели операцию на ногу. Теперь она будет восстанавливаться 2-3 месяца. У Ирины Вервельской трое родных детей, двое усыновленных и еще 25 приемных. Многие из них уже выросли и завели свои семьи.