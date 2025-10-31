Матери-героине, пострадавшей в ДТП при доставке гумпомощи, сделали операцию

Мать 30 детей из Благовещенска, которая попала в аварию в Саратовской области, прооперировали. Ирина Вервельская везла вещи и продукты для бойцов на СВО. По дороге ГАЗель врезалась в фуру, женщину зажало в салоне, пострадавшую вытаскивали спасатели.
Мать-героиню увезли в Балаковскую больницу, потом – в 22-ю уфимскую. Там женщине провели операцию на ногу. Теперь она будет восстанавливаться 2-3 месяца. У Ирины Вервельской трое родных детей, двое усыновленных и еще 25 приемных. Многие из них уже выросли и завели свои семьи.
Сейчас состояние матери-героини оценивается как стабильное. Врачи отмечают положительную динамику. В ближайшие дни Ирина Вервельская вернётся домой. По словам пострадавшей, во время ДТП волновало одно – гуманитарная помощь. К счастью груз, собранный для бойцов СВО, был доставлен к месту назначения в целости и сохранности. Помогли во всём балаковские волонтеры.