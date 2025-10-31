В Уфе получены первые образцы суперабсорбентов

Башкортостан может стать единственным в России и Восточной Европе производителем суперабсорбирующих полимеров – важного компонента для средств гигиены и медицинских изделий. Об этом в соцсетях сообщил глава республики, отметив успехи Евразийского научно-образовательного центра в объединении науки и реальной экономики.

В лаборатории НОЦ на базе Уфимского института химии уже получены первые образцы суперабсорбентов. Разработка ляжет в основу производства, которое создается на «Газпром нефтехим Салават». Как подчеркнул Радий Хабиров, эта ниша в СНГ и Восточной Европе сейчас свободна.