Волонтеры из Салаватского района активно помогают бойцам СВО

Плетут маскировочные сети, вяжут носки, а еще изготавливают мочалки, сухой душ и многое другое. В селе Мурсалимкино Салаватского района местные жители активно помогают бойцам СВО. Сплотиться ради благого дела они решили с самого начала спецоперации.

Ленточка за ленточкой, узелок за узелком. Ловким движением рук эти невзрачные полоски ткани превращаются в бесценное полотно, что без преувеличения способно сохранить не одну жизнь. Гузель Баймухаметова маскировочные сети плетет вот уже несколько лет. Кроме того, женщина занимается сбором гуманитарной помощи.

Приближают победу местные волонтеры буквально плечом к плечу. Кроме маскировочных сетей, активисты вяжут носки, изготавливают мочалки, сухой душ и окопные свечи. А с недавнего времени – еще и спички длительного горения.

И так несколько раз. Затем изделие погружают в парафин. После застывания такое огниво может гореть до 15 минут. А на его изготовление уходит в среднем один коробок обычных спичек. Трудятся волонтеры в стенах сельского клуба. Здесь же проводят благотворительные концерты. На вырученные деньги общественники закупают предметы первой необходимости, которые также отправляют на передовую.