ФК «Уфа» уступил «Нефтехимику» в домашнем матче

Футбольный клуб «Уфа» завершил выступление в Кубке России. Команда сыграла на домашнем поле против «Нефтехимика». На прошедших выходных соперники уже встречались в столице Башкортостана в рамках Первой лиги. Тогда со счётом 3:2 победу одержали хозяева поля.

А победа в кубковом матче гарантировала встречу с «Ростовом», выступающим в Премьер-лиге. Счёт открыли уфимцы. На 23-й минуте встречи отличился Мигран Агеян. Однако на 80-й минуте соперник ответил точным ударом Данилы Сухомлинова. Этот гол стал для полузащитника первым в составе нижнекамской команды.