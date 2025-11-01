Боец СВО из Башкирии спас сослуживцев в горящем лесу

Участник специальной военной операции Сергей Акбулатов получил высокую награду за героизм и отвагу, которые проявил в боевых условиях. Об этом говорится в наградном листе военнослужащего.
В одном из жестоких боев сержант Акбулатов занимался корректировкой огня танка в условиях плотного огня со стороны противника. В результате массированной атаки дронами со стороны врага на месте боевых действий разгорелся лесной пожар. Акбулатов решил рискнуть своей жизнью и в сложных боевых условиях смог спасти и технику, и сослуживцев.
Жители Башкирии, желающие служить в зоне СВО, могут подписать контракт с Министерством обороны РФ. В первый год службы им полагается 3 920 000 рублей. Ежемесячная зарплата составляет от 210 тысяч рублей. Ранее Глава Башкирии продлил действие единовременных выплат по 1 млн рублей при заключении контракта на участие в СВО до 30 ноября 2025 года.
Подробнее на сайте башбат.рф.