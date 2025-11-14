Боец из Башкирии написал колыбельную для сына из зоны СВО

Военнослужащий из Уфы с позывным «Большой» уже два года находится в зоне специальной военной операции. С осени 2022 года он служил в Луганской Народной Республике, а сейчас выполняет боевые задачи в Курской области. За это время он был дважды ранен, сообщает издание «Абзелил».

Когда Илью Дударева мобилизовали, его сыну Михаилу было всего три года. Чтобы поддерживать связь с ребёнком, боец записал для него колыбельную. Теперь мальчик засыпает под голос отца.

Эта трогательная история впечатлила членов комиссии республиканского конкурса «Отцовская доблесть».

Сегодня в семье Дударевых двое защитников: вслед за Ильёй на передовую отправился его тесть, заключивший контракт с Министерством обороны. Семья надеется на скорейшее завершение СВО и долгожданное воссоединение.

«Большой» не только выполняет боевые задачи, но и активно готовится к мирной жизни. Имея незаконченное высшее образование по направлению «Пожарная безопасность», он планирует по возвращении с фронта продолжить обучение. Сейчас военнослужащий проходит онлайн-курсы в бизнес-академии «СВОи новые возможности» прямо с позиции.

История Ильи Дударева получила общественное признание. В Общественной палате Башкирии подвели итоги VI конкурса «Отцовская доблесть», где он вошел в число победителей. Всего из 173 участников конкурсная комиссия выбрала 34 лауреата.

Проект осуществляется автономной некоммерческой организацией инвалидов «Про зрение города Уфа» совместно с Общественной палатой РБ на грант Главы Республики Башкортостан при содействии Фонда грантов Главы РБ.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).