Башкирия заняла 16-е место в рейтинге «Регион-НКО-2025». И вошла в ТОП-20 рейтинга третьего сектора «Регион-НКО» среди 89 субъектов России. Портрет региона основывается на 8-ми критериях и включает более 50-ти показателей и 170 параметров. К примеру, по фактору «Экономическая значимость СО НКО» Башкортостан поднялся в этом году на 8-е место с 20-й позиции в 2024 году. Кроме того, в этом году республика вошла в ТОП-15 по критерию «Социальная значимость СО НКО для региона».