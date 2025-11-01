Башкирия заняла 16-е место в рейтинге «Регион-НКО-2025». И вошла в ТОП-20 рейтинга третьего сектора «Регион-НКО» среди 89 субъектов России. Портрет региона основывается на 8-ми критериях и включает более 50-ти показателей и 170 параметров. К примеру, по фактору «Экономическая значимость СО НКО» Башкортостан поднялся в этом году на 8-е место с 20-й позиции в 2024 году. Кроме того, в этом году республика вошла в ТОП-15 по критерию «Социальная значимость СО НКО для региона».
По уровню поддержки НКО наша республика поднялась на пять позиций, заняв 13-е место. Поддержка третьего сектора в Башкортостане строится на партнерстве всех уровней власти: от прямого диалога руководства республики до грантов, что позволяет НКО эффективно решать запросы общества.
В рамках работы Ресурсного центра общественных проектов организованы консультации по всем грантовым конкурсам, семинары в выездном и онлайн-форматах. Внедряются инновационные подходы: цифровизация, развитие социального предпринимательства, масштабирование успешных инициатив, вовлечение молодежи и социально уязвимых групп. Эти меры позволяют республике не просто поддерживать НКО, но и создавать новые модели взаимодействия власти, общества и бизнеса.