Фермер из Башкирии воплотил свою мечту

Фермер из Альшеевского района воплотил свою мечту благодаря господдержке. Фанзиль Файзрахманов приобрел коров мясной породы и трактор с навесным оборудованием. Глава хозяйства пока не намерен увеличивать поголовье, но в будущем есть планы создать производство мясной продукции.

Звук сигнализации не для того, чтобы отпугнуть, а наоборот, приманить. Это знак того, что хозяин привез корм, и лошади быстрее бегут к тележке. Смесь из овса, гречихи, льна, чечевицы – питательная и вкусная еда. Это первая точка по маршруту объезда фермера Фанзиля Файзрахманова.

А вот коровы живо реагируют на охотничий манок. Несмотря на массу, герефорды резво бегут к месту кормежки. Первые 20 нетелей этой породы в прошлом году Фанзиль Файзрахманов приобрел благодаря госпрограмме «Агростартап». Защитил проект и получил 5 млн рублей, добавил немного своих средств. Все коровы принесли приплод, и теперь стадо состоит из 40 голов. С самого рождения прибавляют в весе.

Коровы и лошади — на вольном выпасе. Просторное пастбище, огороженное электропастухом, соседствует с сенокосными угодьями. К слову, благодаря тому же «Агростартапу» денег хватило купить и трактор с навесным оборудованием. Не только для того, чтобы заготавливать корма, но и чистить дороги вокруг фермы.