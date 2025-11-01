В Башкирии открыто уникальное издательство для людей с ОВЗ

В республике работает волшебное издательство с особенными авторами. Волшебное, потому что благодаря книжному дому «Чародейка» воплощаются мечты людей с ОВЗ, они могут выпустить собственную книгу. Создано издательство также инвалидами. Проект на голом энтузиазме, как говорят сами сотрудники.

Издательский дом «Чародейка» — это на самом деле дом. Волшебство рождения книги происходит в небольшой квартире Елены, где она живёт с дочкой. У обеих инвалидность. 5 лет назад Елена начала исполнять свою маленькую мечту — писать книгу. Её коллега по перу, а ныне заместитель, идею поддержала.

С этой, казалось бы, случайно брошенной шутки и началось зарождение «Чародейки». Издательства, где и авторы, и сотрудники — это люди с ограниченными возможностями здоровья, но с безграничным желанием творить.

Квартира Насти — это своего рода уфимский филиал издательства. Логотип книжного дома — её рук дело. Как и одно из изданий — «Тараканы в моей голове». В этой книге Настя рассказывает о своём детстве. А повествование идёт от лица тараканов.

Книга Насти даёт читателю возможность стать соавтором, создавая в ней свои иллюстрации. Это сейчас они с юмором вспоминают события прошедших двадцати с лишним лет. Но чтобы вот так сидеть в креслах и смеяться, им обеим пришлось пережить многое. У Саши синдром Дауна. И при рождении было множество диагнозов: порок сердца, проблемы с ногами. Наталья Урванцева решила всё изложить на бумаге. Быть может, кому-то история их пути поможет.

«Чародейка» — это очень молодое, но гордое издательство со своей миссией. А ещё у них есть большая мечта. Обрести здание, где бы размещалось издательство, состоящее из типографии и реабилитационного центра. Пока мамы работали, с детьми бы занимались специалисты.