На БСТ стартует новый сезон телепрограммы «Башкирские каникулы»

Телеканал БСТ представляет новый сезон популярной программы «Башкирские каникулы». Зрителей ждут восемь новых серий, посвященных малоизвестным туристическим направлениям республики.
Первый выпуск, который выйдет в эфир уже сегодня, 2 ноября, познакомит зрителей с достопримечательностями Учалинского района. Создатели проекта обещают открыть неизведанные уголки Башкирии, которые до сих пор оставались в тени популярных туристических маршрутов.
Смотрите новые выпуски программы «Башкирские каникулы» по воскресеньям в 13:15 на телеканале БСТ. Повторы — по вторникам.