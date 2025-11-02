Стали известны главные темы обращений к прямой линии Главы Башкирии

ЦУР Башкирии проанализировал темы обращений, которые жители республики направляют для предстоящей прямой линии с Радием Хабировым.

В пятерку самых популярных тем вошли содержание автомобильных дорог, благоустройство дворов и общественных пространств, ЖКХ, строительство и архитектура, а также социальное обслуживание.

Напомним, прямая линия с Главой республики состоится 11 ноября в 19:00. Задать вопросы можно через специальный раздел на сайте Главы РБ, чат-боты в мессенджерах MAX, Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассниках», а также через сервис «Госуслуги. Решаем вместе».

Видеовопросы принимаются до 19:00 10 ноября. Организаторы подчеркивают, что ответы получат все участники, даже если их вопросы не прозвучат в прямом эфире.