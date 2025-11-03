В Уфе задержали студента за управление автомобилем без прав

В Уфе сотрудники ГАИ задержали несовершеннолетнего студента, управлявшего «ВАЗ-2114» без водительского удостоверения. Инцидент произошел на улице Стартовой.

При проверке документов выяснилось, что студент одного из местных колледжей не имел права управления транспортным средством. Подросток привлечен к административной ответственности. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Также решается вопрос о привлечении его родителей к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.