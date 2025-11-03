В Башкирии задержан вор-рецидивист

В конце июля 2025 года в полицию Уфы обратился 52-летний владелец коттеджа на улице Ивановская в Демском районе. Мужчина сообщил, что из его дома пропали 20 тысяч рублей, иностранная валюта, ноутбук и пара кроссовок.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, установила, что злоумышленник проник в помещение, отжав створку пластикового окна.

Сотрудники уголовного розыска быстро задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 66-летний мужчина без определенного места жительства.

Мужчина признал свою вину. По его словам, все похищенное имущество он продал, а вырученные и похищенные деньги потратил на спиртное.