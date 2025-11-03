В Башкирии провели консультации для бойцов СВО и их семей

В Чишминском районе прошел единый день консультаций для ветеранов и участников специальной военной операции, семей погибших бойцов. На вопросы ответили представители разных ведомств, в том числе адвокатской и нотариальной палат, военного комиссариата, медорганизаций. Консультацию смогли получить жители Чишминского, Альшеевского и Давлекановского районов.

Юридический десант «Защитники Отечества» помогает решить проблемы, с которыми сталкиваются военнослужащие и их близкие. Это может быть помощь в оформлении документов, разъяснение прав на льготы и выплаты, психологическая поддержка и консультации по вопросам здоровья.