Лётчики Башкирии рассказали, как проводят межсезонье

Конец осени для сотрудников авиации – это период отдыха между полетами, а для курсантов – время закрепить свои теоретические знания. В межсезонье Сергей Минигулов – лётчик с почти 30-летним стажем – меняет штурвал самолета на игру в театре и психологические консультации. Как три разные сферы связаны между собой?

Рёв двигателя нарастает, и земля исчезает из-под колёс. Уфимец Ильсур Ибрагимов за штурвалом не впервые, но сегодня его ждал важный экзамен – самостоятельно оторвать многотонную машину от земли и аккуратно приземлиться обратно. С задачей, о которой IT-специалист мечтал с детства, справился безупречно.

Конечно, пока она не обходится без контроля опытного инструктора. Дебют Ильсура выпал на последние дни летной погоды – сезон авиашоу в аэродроме «Первушино» уже завершился. И в периоды межсезонья, чтобы не испортить взлетно-посадочную полосу, летчики уходят в учебно-методическую работу с курсантами и занимаются своим здоровьем. Это время и для дела души. Основателя аэродрома многие знают как опытного летчика в третьем поколении, однако Сергей Минигулов – еще и практический психолог.

Я очень много работаю с мужчинами. Я прямо работаю с природой страхов и тревог. То есть для меня сейчас как раз возникает период моих консультаций. Сейчас у меня уже идут записи людей. Соответственно, для меня это вот такая психологическая работа. Потому что любая психологическая работа с моими клиентами – это всегда работа, во-первых, и с самим собой.

Недаром говорят: талантливый человек талантлив во всем. Погода окончательно установится в ближайшие три недели, и на этот период у Сергея выпадает старт восьмого театрального сезона.

В благотворительном спектакле «Безумный день или женитьба Фигаро» по пьесе Бомарше роли исполнят не профессиональные артисты, а 30 уфимских предпринимателей и госслужащих.

Я считаю, что каждому человеку, особенно мужчине, вот как служба в армии, я бы рекомендовал проходить курсы театрального мастерства. Они очень классно создают внутренний баланс, вот именно выражение эмоций, отыгрывание ролей. Мы вообще всю свою жизнь играем разные роли. Но есть вот эти вот наши такие антиперсоны, подавленные внутри нас, которые формируются из подавленных эмоций в течение нашего развития, которые мы в обществе не демонстрируем, потому что они обществом не приняты. В театре, отыгрывая вот такие антиперсоны, вы не то что не будете за них даже осуждены, вам за них поаплодируют.

И пока в авиации период межсезонья, Сергей Минигулов покоряет все и сразу: и небо, и человеческие души, превращая искусство в настоящую помощь. Часть выручки от спектакля пойдет на подарки одаренным детям. Постановку покажут 4 ноября в Башкирском театре оперы и балета.

