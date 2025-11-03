Лётчики Башкирии рассказали, как проводят межсезонье

Я считаю, что каждому человеку, особенно мужчине, вот как служба в армии, я бы рекомендовал проходить курсы театрального мастерства. Они очень классно создают внутренний баланс, вот именно выражение эмоций, отыгрывание ролей. Мы вообще всю свою жизнь играем разные роли. Но есть вот эти вот наши такие антиперсоны, подавленные внутри нас, которые формируются из подавленных эмоций в течение нашего развития, которые мы в обществе не демонстрируем, потому что они обществом не приняты. В театре, отыгрывая вот такие антиперсоны, вы не то что не будете за них даже осуждены, вам за них поаплодируют.

Сергей Минигулов, генеральный директор учебно-методического центра малой авиации аэродрома «Первушино»