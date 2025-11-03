Лётчики Башкирии рассказали, как проводят межсезонье

Конец осени для сотрудников авиации – это период отдыха между полетами, а для курсантов – время закрепить свои теоретические знания. В межсезонье Сергей Минигулов – лётчик с почти 30-летним стажем – меняет штурвал самолета на игру в театре и психологические консультации. Как три разные сферы связаны между собой?
Рёв двигателя нарастает, и земля исчезает из-под колёс. Уфимец Ильсур Ибрагимов за штурвалом не впервые, но сегодня его ждал важный экзамен – самостоятельно оторвать многотонную машину от земли и аккуратно приземлиться обратно. С задачей, о которой IT-специалист мечтал с детства, справился безупречно.
Конечно, пока она не обходится без контроля опытного инструктора. Дебют Ильсура выпал на последние дни летной погоды – сезон авиашоу в аэродроме «Первушино» уже завершился. И в периоды межсезонья, чтобы не испортить взлетно-посадочную полосу, летчики уходят в учебно-методическую работу с курсантами и занимаются своим здоровьем. Это время и для дела души. Основателя аэродрома многие знают как опытного летчика в третьем поколении, однако Сергей Минигулов – еще и практический психолог.
Недаром говорят: талантливый человек талантлив во всем. Погода окончательно установится в ближайшие три недели, и на этот период у Сергея выпадает старт восьмого театрального сезона.
В благотворительном спектакле «Безумный день или женитьба Фигаро» по пьесе Бомарше роли исполнят не профессиональные артисты, а 30 уфимских предпринимателей и госслужащих.
И пока в авиации период межсезонья, Сергей Минигулов покоряет все и сразу: и небо, и человеческие души, превращая искусство в настоящую помощь. Часть выручки от спектакля пойдет на подарки одаренным детям. Постановку покажут 4 ноября в Башкирском театре оперы и балета.