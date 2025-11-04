В лесу Башкирии заплутал мужчина

В Гафурийском районе в лесу пропал мужчина. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.
Сельчанин заплутал в местном лесу. На поиски мужчины отправились спасатели, однако пропавший нашёлся самостоятельно.
Спасатели напомнили о правилах безопасности:
Подготовка перед выходом:
Зарядите телефон и возьмите powerbank.
Сообщите близким маршрут и время возвращения.
Необходимые вещи:
Свисток — для подачи сигналов.
Компас — для ориентации на местности.
Яркая одежда — чтобы вас легко заметили.
Фонарик — на случай наступления темноты.
Если вы заблудились:
Остановитесь.
Позвоните в службу спасения по номеру 112.
Оставайтесь на месте до прихода помощи.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.