В лесу Башкирии заплутал мужчина

В Гафурийском районе в лесу пропал мужчина. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.

Сельчанин заплутал в местном лесу. На поиски мужчины отправились спасатели, однако пропавший нашёлся самостоятельно.

Спасатели напомнили о правилах безопасности:

Подготовка перед выходом:

Зарядите телефон и возьмите powerbank.

Сообщите близким маршрут и время возвращения.

Необходимые вещи:

Свисток — для подачи сигналов.

Компас — для ориентации на местности.

Яркая одежда — чтобы вас легко заметили.

Фонарик — на случай наступления темноты.

Если вы заблудились:

Остановитесь.

Позвоните в службу спасения по номеру 112.

Оставайтесь на месте до прихода помощи.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

