Уфимский юридический институт отметил 55-летие

Уфимский юридический институт МВД России отметил 55-летний юбилей. В честь знаменательной даты состоялось торжественное собрание. Институт прошел большой путь, оставаясь одной из ведущих кузниц кадров для правоохранительных органов страны.

Ветеранам и сотрудникам, которые внесли значительный вклад в становление и развитие вуза, были вручены государственные и ведомственные награды. В фойе актового зала гости могли познакомиться с обновленной музейной экспозицией института с уникальными образцами военной техники, оружия и снаряжения участников СВО.