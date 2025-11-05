В Уфе потребителям рассказали, как защитить свои права

Как потребителю защитить свои права, проконсультировали в Уфе. В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошел прием. Рассмотрели девять обращений, касающихся некачественных товаров и услуг, нарушений условий договоров, а также проблем с неисполнением решений судов.