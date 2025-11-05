В Уфе прошел финал музыкального конкурса «Елкән»

В Уфе прошел финал открытого телевизионного конкурса юных исполнителей башкирской классической музыки «Елкән». 12 детей исполнили произведения в сопровождении симфонического оркестра. Юные пианисты, скрипачи и баянисты, соревнуясь в мастерстве, подарили зрителям незабываемое зрелище.

Вчера – за партой, сегодня – за фортепиано с главным оркестром Башкортостана. Маленькие артисты солируют с опытными музыкантами.

Специально для финала конкурса написаны новые произведения. В этом году играли музыку Рафаила Касимова, Артема Уразбаева и других выдающихся композиторов республики. Юные участники проекта «Елкән» дали новое дыхание произведениям башкирских мастеров, смогли рассказать историю родного края через творчество.

Конкурс «Елкән» проводится в республике в пятый раз. В том году юная Анна Алексеенко покорила зрительный зал игрой на фортепиано и стала абсолютной победительницей, завоевав гран-при. В этот раз ей предоставили возможность попробовать себя ведущей.