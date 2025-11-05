Уроженка Башкирии неделю жила с трупом дочери

Стали известны подробности задержания женщины, которую подозревают в убийстве 5-летней дочери в Челябинске.

В соседний регион семья приехала из Учалов. Более месяца мать с дочкой снимали квартиру и оплачивали аренду посуточно. 2 ноября хозяйка попросила семью покинуть квартиру, 3 ноября в помещение пришёл клининг, который заметил вещи съехавших и почуял зловонный запах. В диване был найден мешок с телом маленькой девочки.

Подозреваемой в убийстве стала мама ребёнка. Её нашли в Учалах в состоянии алкогольного опьянения. RT сообщает, что задержанная отрицает свою вину. Женщина впадает в истерики – горько рыдает о потере дочери, однако никаких других обстоятельств возможной смерти девочки озвучить не может.

По предварительной информации, на теле убитой зафиксировано 4 ножевых ранения. Смерть ребёнка наступила за 10 дней до обнаружения тела.

Был установлен и отец убитого ребёнка, однако к случившемуся мужчина не проявляет никакого интереса.