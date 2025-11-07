В Башкирии за неделю случилось 103 пожара

103 пожара произошли в республике за прошедшую неделю. Огонь унес жизни четырех человек. Чрезвычайные происшествия со смертельным исходом случились Стерлитамакском и Аскинском районах, а также в Уфе. Большая часть возгораний возникла из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил устройства и эксплуатации электроприборов и печного оборудования.