В Башкирии за неделю случилось 103 пожара

103 пожара произошли в республике за прошедшую неделю. Огонь унес жизни четырех человек. Чрезвычайные происшествия со смертельным исходом случились Стерлитамакском и Аскинском районах, а также в Уфе. Большая часть возгораний возникла из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил устройства и эксплуатации электроприборов и печного оборудования.
Представители МЧС предупреждают: с понижением температуры воздуха возрастают риски пожаров, связанных с эксплуатацией электропроводки и электрооборудования, перекалом печей, неосторожным обращением с огнем.