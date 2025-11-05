Радий Хабиров призвал жителей поддержать участника конкурса «Народный участковый»

Участковый из Нефтекамска Айрат Ямалов участвует в конкурсе МВД России «Народный участковый». Глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях попросил жителей республики поддержать майора полиции.
Айрат Ямалов службу начал еще в нулевых. Сейчас на участке, который Айрат делит еще с двумя полицейскими, 20 тысяч человек. «Защищать спокойствие наших жителей, охранять порядок на улицах городов и сел – главная задача участковых», – отметил Радий Хабиров. Глава Башкортостана также прикрепил ссылку, пройдя по которой каждый может отдать свой голос.
Айрат Ямалов служить в полицию пошёл по совету отца. Уже 9 лет он помогает людям в решении проблем. Отдельное внимание – профилактике мошенничества среди людей пожилого возраста.