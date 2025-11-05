В Уфе прошло торжественное собрание в честь Дня работника суда

Сегодня впервые в стране отметили День работника суда. Профессиональный праздник учредили по инициативе председателя Верховного суда Игоря Краснова, которого поддержал Владимир Путин. В Башкортостане торжественное собрание прошло в главном здании Фемиды.

Было отмечено, что фундаментальные основы российского судопроизводства более 300 лет назад заложил Император Петр I. 5 ноября 1723 года он подписал указ, который определил ключевые принципы работы судебной системы.

Защита как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц – это важнейшая задача, которая требует максимальной вовлеченности и преданности делу. В системе Фемиды Башкортостана трудятся в общей сложности около 650 судей и почти 2 тысячи работников. Нагрузка на каждого сотрудника колоссальная. Для понимания, за 9 месяцев этого года было рассмотрено свыше 900 тысяч дел.