Житель Башкирии стал волонтером спецзаказов на СВО

Александр Прокаев из Октябрьского последовал примеру своего деда, прошедшего всю Великую Отечественную войну, и встал на защиту Родины. Боец, известный под позывным «Фиксик», служил на Донецком направлении и был в самой гуще фронтовой жизни.
Недавно мужчина сменил военную форму на гражданскую. Полученное в селе Уманское на Авдеевском направлении ранение не позволяет ему продолжить службу вместе с однополчанами — Александра комиссовали.
Как пишут в издании «Октябрьский нефтяник», его ногу удалось спасти благодаря работе хирургов Ильшата Насибуллина и Мирзагита Багаутдинова из Октябрьского. Несмотря на то, что одна нога теперь немного короче, боец может ходить.
Вернувшись домой, Александр не остался в стороне от помощи тем, кто продолжает службу. «Фиксик» стал волонтером некоммерческой организации «Берегиня», которая помогает госпиталям, участникам и ветеранам боевых действий и их семьям.
Хотя раньше Александр никогда не занимался волонтерской деятельностью, он уверен: это стало велением души.
Даже дома он поддерживает связь с бойцами своей штурмовой роты, интересуется положением дел на фронте и судьбой бывших сослуживцев.
Как волонтер Александр оперативно выполняет личные и коллективные заявки от бойцов, понимая, что от этих посылок зависят жизнь и комфорт ребят в полевых условиях.
Сейчас он участвует в формировании массовой гуманитарной помощи для своего бывшего подразделения и планирует лично сопровождать груз на фронт.
Если представится возможность, Александр постарается увидеться с сослуживцами. За время службы они стали настоящими братьями.
До службы «Фиксик» работал нефтяником, занимался бурением вахтовым методом.
Из-за полученной травмы Александр больше не сможет работать по своей специальности. Однако он активно адаптируется к мирной жизни и находит новые смыслы.
Главное — молодой человек сохраняет оптимизм и веру в светлое будущее. Как настоящий боец, он знает: нельзя раскисать, ведь его поддерживают супруга и трое детей, ради которых он продолжает двигаться вперед.
Фото: издание «Октябрьский нефтяник».