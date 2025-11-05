Житель Башкирии стал волонтером спецзаказов на СВО

Александр Прокаев из Октябрьского последовал примеру своего деда, прошедшего всю Великую Отечественную войну, и встал на защиту Родины. Боец, известный под позывным «Фиксик», служил на Донецком направлении и был в самой гуще фронтовой жизни.

Недавно мужчина сменил военную форму на гражданскую. Полученное в селе Уманское на Авдеевском направлении ранение не позволяет ему продолжить службу вместе с однополчанами — Александра комиссовали.

Как пишут в издании «Октябрьский нефтяник», его ногу удалось спасти благодаря работе хирургов Ильшата Насибуллина и Мирзагита Багаутдинова из Октябрьского. Несмотря на то, что одна нога теперь немного короче, боец может ходить.

Вернувшись домой, Александр не остался в стороне от помощи тем, кто продолжает службу. «Фиксик» стал волонтером некоммерческой организации «Берегиня», которая помогает госпиталям, участникам и ветеранам боевых действий и их семьям.

Хотя раньше Александр никогда не занимался волонтерской деятельностью, он уверен: это стало велением души.

Я знаю, чем занимаются ребята там, «за ленточкой», с которыми служил, знаю, что им требуется. Могу помочь — помогаю. позывной «Фиксик»

Даже дома он поддерживает связь с бойцами своей штурмовой роты, интересуется положением дел на фронте и судьбой бывших сослуживцев.

Как волонтер Александр оперативно выполняет личные и коллективные заявки от бойцов, понимая, что от этих посылок зависят жизнь и комфорт ребят в полевых условиях.

Сейчас он участвует в формировании массовой гуманитарной помощи для своего бывшего подразделения и планирует лично сопровождать груз на фронт.

Если представится возможность, Александр постарается увидеться с сослуживцами. За время службы они стали настоящими братьями.

До службы «Фиксик» работал нефтяником, занимался бурением вахтовым методом.

Из-за полученной травмы Александр больше не сможет работать по своей специальности. Однако он активно адаптируется к мирной жизни и находит новые смыслы.

Главное — молодой человек сохраняет оптимизм и веру в светлое будущее. Как настоящий боец, он знает: нельзя раскисать, ведь его поддерживают супруга и трое детей, ради которых он продолжает двигаться вперед.

Александр — очень надёжный и ответственный, оптимист по жизни. Таким волонтёрам мы всегда рады. Такие, как он, выполняют важную и нужную миссию — помогают военнослужащим победоносно завершить спецоперацию. Благодаря им, их неравнодушию и участию нам удаётся быстро выполнять заявки участников военной операции, оказывать помощь бойцам в госпиталях, поддерживать их боевой дух. Тылу нельзя падать духом. В единстве наша победа! Виктория Афанасьева, руководитель АНО «Берегиня»

