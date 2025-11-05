Радию Хабирову представили проект крупнейшего в Башкирии креативного парка

В Уфе может появиться крупнейший в республике креативный парк. Проект сегодня представили на заседании «Часа креативных индустрий» с участием Радия Хабирова. Также на встрече своими задумками и бизнес-идеями поделились предприниматели.
25 тысяч квадратных метров, десятки студий, бесплатные мастер-классы по выходным и десять тысяч человек в сутки. Именно столько людей по оценкам бизнесменов будут посещать креативный парк в Уфе. Крупнейший кластер в республике планируют построить и запустить через несколько лет.
По задумке, комплекс под одной крышей должен объединить творцов и работников IT-индустрии. Глава Башкортостана поддержал идею и поручил проработать вопрос по оказанию мер поддержки предпринимателям.
Подобное пространство, но только в меньших масштабах есть и в башкирской столице. Причём оно входит в сотню лучших проектов России. На этой площадке созданы комфортные условия труда для специалистов из сферы IT-технологий, а также маркетологов, дизайнеров, аналитиков, репетиторов, предпринимателей. Человек платит за аренду рабочего места, чтобы создавать проекты. В перерывах здесь можно отвлечься, выбрав то, к чему душа лежит. Почитать книгу или поиграть в приставку.
Продвигают индустрии и за сотни километров от Уфы. Своим опытом поделились организаторы экспедиции «Первые маяки», которая прошла в Миякинском районе. Его уроженцы и организовали масштабное событие с мастер-классами, презентациями одежды от местных производителей. За два дня фестиваль посетили более 300 человек. Глава Башкортостана на встрече поручил изучить опыт организаторов экспедиции в Миякинском районе, чтобы подобные фестивали можно было проводить и в других частях региона.
Говорили на заседании и о деятельности уфимской студии по созданию фото- и видеоконтента для ведущих предприятий региона. Качественная визуализация помогает продвигать продукцию в маркетплейсах. Представляли и проект создания в Зинино креативного пространства. Радий Хабиров поддержал инициативы спикеров. Он призвал предпринимателей трезво оценивать свои ресурсы и оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию в экономике.