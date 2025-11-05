Радию Хабирову представили проект крупнейшего в Башкирии креативного парка

В Уфе может появиться крупнейший в республике креативный парк. Проект сегодня представили на заседании «Часа креативных индустрий» с участием Радия Хабирова. Также на встрече своими задумками и бизнес-идеями поделились предприниматели.

25 тысяч квадратных метров, десятки студий, бесплатные мастер-классы по выходным и десять тысяч человек в сутки. Именно столько людей по оценкам бизнесменов будут посещать креативный парк в Уфе. Крупнейший кластер в республике планируют построить и запустить через несколько лет.

По задумке, комплекс под одной крышей должен объединить творцов и работников IT-индустрии. Глава Башкортостана поддержал идею и поручил проработать вопрос по оказанию мер поддержки предпринимателям.

Что я предлагаю? Вы начинайте искать. Оформите поручение министерству и городу искать участок. И, подчеркиваю, я сам лично буду контролировать. Моя задача – создать систему государственную, управленческую, которая будет вам помогать, сопровождать и так далее. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Подобное пространство, но только в меньших масштабах есть и в башкирской столице. Причём оно входит в сотню лучших проектов России. На этой площадке созданы комфортные условия труда для специалистов из сферы IT-технологий, а также маркетологов, дизайнеров, аналитиков, репетиторов, предпринимателей. Человек платит за аренду рабочего места, чтобы создавать проекты. В перерывах здесь можно отвлечься, выбрав то, к чему душа лежит. Почитать книгу или поиграть в приставку.

Продвигают индустрии и за сотни километров от Уфы. Своим опытом поделились организаторы экспедиции «Первые маяки», которая прошла в Миякинском районе. Его уроженцы и организовали масштабное событие с мастер-классами, презентациями одежды от местных производителей. За два дня фестиваль посетили более 300 человек. Глава Башкортостана на встрече поручил изучить опыт организаторов экспедиции в Миякинском районе, чтобы подобные фестивали можно было проводить и в других частях региона.

Я хочу тиражировать вот такую историю на все сельские муниципалитеты. Классная история на самом деле, её надо просто методически разложить. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан