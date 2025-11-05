В Уфе стартовал Всероссийский слёт «Хранители истории»

В республику приехали около полутысячи молодых ребят со всей России. На протяжении нескольких дней они будут создавать проекты, обмениваться опытом и участвовать в обучающих сессиях. Всё ради сохранения исторической памяти. Слёт посвящен 80-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава республики пообщался с участниками. Ребята из разных регионов могли задать вопрос Радию Хабирову.

И эту маленькую частицу истории больше всего жаждут найти поисковики. Ведь именно содержимое медальона даёт надежду, что солдат будет опознан и возвращён родным спустя восемь десятков лет. И в этом году поисковым отрядам удалось это сделать в Калужской области. Среди 200 обнаруженных павших воинов специалисты установили личность одного.

Каждый из 500 приехавших сюда участников увлечен изучением истории. Они стали лучшими у себя в регионах и прибыли на всероссийский слёт, чтобы получить новые навыки. Для ребят работают тематические площадки, где они межрегиональными командами создают проекты и ищут новые решения. Направление различные: сохранение исторической памяти, добровольчество, юные корреспонденты.

Здесь участники ищут способы, как лучше подавать информацию об истории как своим сверстникам, так и старшему поколению. Возможностей масса, главное – правильно ими воспользоваться. Но опыт здесь получают не только школьники, вместе с ребятами приехали и их наставники.

Пока участники работали на площадках, глава республики проводил встречу с руководителями «Движения Первых» и «Юнармии». На повестке – развитие патриотического воспитания и расширение молодёжных проектов в республике. В зале конгресс-холла состоялось общение Радия Хабирова, руководителей «Движения Первых» и «Юнармии» с участниками слёта. Десятки вопросов от философских до практических