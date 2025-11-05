В Минсельхозе Башкирии подвели краткие итоги сезона

Увеличивать объемы технических культур и выходить на новые рынки. В Минсельхозе региона подвели краткие итоги сезона и рассказали о планах.

Как сообщил глава ведомства, вице-премьер Ильшат Фазрахманов, этот год оказался рекордным для масличных – порядка одного миллиона тонн. Учитывая хорошие цены на рынке, этот урожай покроет по стоимости всю зерновую группу, урожай которых также один из самых высоких за последние годы – 3,8 млн тонн. Это в полтора раза больше того, что требуется для нужд республики. В ведомстве рассказали о планах увеличить площади посевов сои, а также сделать упор на развитие перерабатывающей промышленности.

Потенциал позволяет увеличить производство сельхозпродукции в два раза. Однако необходимо создавать инфраструктуру: те же сушильные комплексы и хранилища. В Минсельхозе уже сейчас призывают фермеров активнее пользоваться льготными кредитами для подготовки к следующему сезону. До конца года остались большие лимиты для малых и средних предприятий, а вот после Нового года львиную долю заберут крупные сельхозкомпании.